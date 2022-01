Stiri pe aceeasi tema

- Stagiunea de marți seara propune, din nou, o intalnire cu doi tineri muzicieni ale caror nume au reușit sa atraga atenția prin succese remarcabile. Violoncelista Izabela Ghergu este studenta la Universitatea Naționala de Muzica din București clasa prof.univ.dr. Marin Cazacu.

- Ateliere de dans contemporan, expozitii de arta vizuala, proiectii de film documentar si unele dintre cele mai recente proiecte de teatru din Bucuresti vor fi prezentate in cadrul evenimentului "Zilele Culturii Urbane la ARCUB. Artisti romani contemporani in prim plan" in perioada 14-16 ianuarie.…

- Marți, 4 ianuarie 2022, Stagiunea de marți seara invita la un recital de chitara susținut de Dragoș Ilie. Muzicianul s-a remarcat ca unul din cei mai charismatici și expresivi tineri chitariști ai generației sale. In prezent, urmeaza studiile de Doctorat la University of Texas din Austin/SUA, la clasa…

- Proiectul timișorean Makunouchi Bento a lansat la sfarșitul acestui an cateva materiale sonore dedicate amatorilor de sunete experimentale și cinematice. Primul dintre acestea este un soundtrack realizat de artiști in cadrul programului „Short Sounds: Silent Romanian Documentary“, care a adus in fața…

- Politia Romana a prezentat, miercuri seara, sirul evenimentelor in scandalul dintre Diana Sosoaca si echipa de jurnalisti din Italia. Senatoarea a sunat la 112 la ora 16.02, iar jurnalistii au parasit sediul Politiei la 23.35. Intre timp, au asteptat reprezentanti ai Consulatului Italiei la Bucuresti,…

- Agentia Nationala pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati (ANES) organizeaza incepand de joi, timp de 16 zile, mai multe manifestari dedicate eliminarii violentei asupra femeilor, de Ziua Internationala a Luptei impotriva Violentei asupra Femeilor, potrivit unui comunicat remis de institutie.…

- Capitala țarii implinește, astazi, 585 de ani, o cifra frumoasa, chiar daca atmosfera de sarbatoare este umbrita de situația pandemica. Totuși, Primaria a pregatit mai multe acțiuni și manifestari cultural - artistice, dedicate sarbatorii „Hramul orașului Chișinau”.