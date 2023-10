Timișorenii au dansat în buricul târgului, la avanpremiera documentarului „Playback” Weekendul de deschidere al celui mai nou cinematograf reabilitat de autoritați la Timișoara, Cinema Timiș, a inclus duminica seara și proiecția in avanpremiera a documentarului „Playback“, realizat de regizoarea Iulia Rugina. „«Playback» se joaca cu inregistrari inedite din arhiva naționala de filme și imagini din prezent, lasandu-l pe Sorin Lupașcu, unul dintre cei mai cunoscuți […] Articolul Timișorenii au dansat in buricul targului, la avanpremiera documentarului „Playback” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

