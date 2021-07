Stiri pe aceeasi tema

- Atac in plina noapte, la Timișoara. Patru barbați au intrat intr-o casa in care locuiau mai multe persoane și le-au talharit pe trei dintre acestea. Le-au furat telefoanele mobile, un card bancar, o brațara de aur și doua chei auto. Talharii au fost prinși ulterior de polițiști și au fost reținuți.

- Polițiștii au reușit, ieri, capturarea unui grup de talhari care, in noaptea de joi spre vineri, au jefuit o familie in zona Ronaț din Timișoara. Atacul s-a petrecut in jurul orei 2, cand mai multe persoane care aveau cagule pe fața au intrat in locuința pentru a o prada. Știau ca familia a avut nunta…

- Viorica și Ionița de la Clejani nu au facut declarații dupa ce Fulgy l-a acuzat pe Dan Bursuc ca ar fi violat-o pe Margherita. Insa parinții lui Fulgy prefera sa iși foloseasca rețelele de socializare numai pentru a-și promova activitatea profesionala. Incredibil ce se intampla in familia Clejanilor…

- Zeci de moldoveni timp de doua zile stau blocați in Egipt. Este vorba despre pasagerii cursei companiei Air Moldova Sharm El Sheikh-Chișinau, ce trebuia sa decoleze ieri, 27 Iunie 2021, insa a fost reținuta din cauza unor defecțiuni tehnice.

- „Acum pot calatori unde vreau”, se arata intr-un mesaj transmis de avocații prințesei Latifa, care susțin ca vine din partea fiicei seicului Mohammed bin Rashid al-Maktoum. Reactia vine la o zi dupa ce a aparut o fotografie cu ea in aeroportul din Madrid, potrivit The Guardian.

- Politisti din cadrul Serviciului Rutier Dolj au fost sesizati,, in aceasta dimineața, cu privire la faptul ca pe DN 6, la ieșire din localitatea Leu, spre Craiova, a avut loc un accident rutier, potrivit IPJ Dolj. Din primele cercetari la fata locului, oamenii legii au stabilit ca un barbat de 52 de…

- Probleme pentru romanii care au dorit sa se intoarca din Italia in Romania! Ei n-au fost lasati sa se imbarce pe aeroportul din Bergamo din cauza ca n-au prezentat un test PCR si Antigen. Furiosi, conationalii nostri au afirmat ca, atunci cand si-au luat biletele, nu li s-a specificat ca au nevoie de…

