Timișoara suferă grava din cauza lipsei locurilor publice de parcare. Sumele colectate din acest serviciu sunt mici Timișoara duce lipsa grava de locuri de parcare, aceasta este confirmata de un nou studiu referitor la parcarile din marile orașe și la veniturile aduse de acestea in bugetele municipalitaților. Ceea ce este interesant e ca la Timișoara s-a reușit obținerea de bani buni din locurile existente, pe undeva de ințeles pentru ca acestea sunt ... The post Timișoara sufera grava din cauza lipsei locurilor publice de parcare. Sumele colectate din acest serviciu sunt mici appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

