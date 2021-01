Stiri pe aceeasi tema

- 19 universitați romanești, in frunte cu Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, se regasesc in cea mai noua ediție a clasamentului universitaților din Europa Emergenta și Asia Centrala, publicat de QS. UBB este singura universitate romaneasca din top 50, clasamentul mai avand cinci universitați locale in top…

- Cluj-Napoca, împreuna cu Brașovul, se afla la coada clasamentului în care aflam orașele din România care au cel mai curat aer. Topul poluarii din România a fost întocmit de o organizație de specialitate din…

- Universitatea din Bucuresti ocupa, in anul 2020, prima pozitie pe plan national pentru domeniul Stiintelor sociale in clasamentul RUR World University Rankings by Subject, potrivit Agerpres. "Situata pe locul 564 la nivel global, Universitatea din Bucuresti este urmata in top de doua universitati…

- Topul celor mai populare cautari pe Google in Romania, in 2020, este condus de termenul "coronavirus", de doua platforme de educatie la distanta - Google Classroom si Adservio -, dar si de retete culinare, cum ar fi cea pentru gogosi, arata statistica anuala a companiei, publicata miercuri. Conform…

- ”In luna noiembrie numarul total de joburi pentru care candidatii au putut aplica pe BestJobs a inregistrat o crestere de aproximativ 5% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, in contextul in care tot mai multi angajatori au cautat sa angajeze mai ales personal din categoriile white collar…

- Interesul tinerilor intre 18 și 25 de ani de a-și cauta un loc de munca a scazut cu aproape 40% fața de anul trecut. Ce specialiști cauta firmele Numarul total de joburi pentru care candidații au putut aplica pe BestJobs in luna noiembrie a inregistrat o creștere de aproximativ 5%, comparativ cu aceeași…

- Topul celor mai bune universitati romanesti, intocmit de Asociatia Ad Astra, este deschis si in acest an de Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca. Pe locurile al doilea si al treilea, de asemenea, nicio surpriza.

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca- Secția 4 Poliție au fost sesizați de catre o femeie in varsta de 57 de ani, din Cluj-Napoca, cu privire la faptul ca soțul ei s-ar fi aruncat de la balconul locuinței de domiciliu, respectiv de la etajul 8 al unui imobil situat pe raza municipiului.Polițiștii…