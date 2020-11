Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist, ofițer in cadrul Poliției Municipiului Lugoj a fost ranit in aceasta dimineața, in timpul serviciului. Ofițerul participa la o acțiune de verificare a respectarii regulilor de prevenție impotriva coronavirusului, cand, pe strada Timișoarei din Lugoj, a abordat un barbat care facea niște…

- Un polițist din Lugoj a fost injunghiat cu un cuțit de un barbat care a fost atenționat sa poarte masca de protecție. Potrivit primelor informații, barbatul apostrofat este muncitor pe șantier, insa a devenit violent cand a fost tras la raspundere ca nu purta masca.

- Un polițist din Lugoj a fost atacat cu un cuțit de un barbat caruia i-a atras atenția sa poarte masca de protecție, scrie ziarul local Logoj Info. Ofiterul a fost dus la spital pentru a primi ingrijiri medicale. Agresorul a fost luat in custodia politiei. Ofiterul participa la o actiune de verificare…

- Ofiterul participa la o actiune de verificare a respectarii regulilor de preventie impotriva COVID-19, cand a obeservat pe strada Timisoarei din Lugoj un barbat care facea niste lucrari. Se pare ca omul legii i-ar fi cerut individului explicatii pentru nepurtarea mastii, iar acesta a devenit…

- O femeie in varsta de 41 de ani, originiara din Republica Moldova, a fost amendata cu 400 de euro, dupa ce a refuzat sa poarte masca de protecție in timp ce se afla la o piața de cumparaturi din Italia.

- Polițiștii valceni au continuat, in perioada 2 – 4 octombrie, activitațile de informare și de verificare a modului de respectare a normelor legale in vigoare pe timpul starii de alerta. Respectarea de catre cetațeni a masurilor de protecție sanitara și a celor privind distanțarea fizica au reprezentat…

- O persoana din municipiul Targu Secuiesc a fost amendata pentru ca a refuzat sa poarte masca de protectie in incinta sectiei de votare, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Covasna. "La o sectie de votare din municipiul Targu Secuiesc, o persoana a refuzat sa poarte masca de protectie…

- De cate ori n-am intrat in panica la metrou, atunci cand am vazut pe cineva purtand masca de protecție sub nas sau sub barbie? Este dovedit: persoanele care refuza sa poarte o masca de protecție corect sau deloc au tendințe sociopatic. Nu am spus-o noi, ci oamenii de știința polonezi,... The post Oamenii…