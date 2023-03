Stiri pe aceeasi tema

- Targul de Paște organizat de Primaria Timișoara in 2023 va avea loc in perioada 25 martie – 18 aprilie, in Piața Libertații. Organizatorii au anunțat mai multe evenimente și activitați, deschiderea oficiala urmand sa fie sambata aceasta, de la ora 12. Sambata, 25 martie, la ora 12.00, Alaiul Veștilor…

- Anul acesta, in 15 martie, se implinesc 130 de ani de la amenajarea primului muzeu aradean, 110 ani de la inaugurarea acestuia in incinta Palatului Cultural și 175 de ani de la izbucnirea revoluției pașoptiste maghiare, desfașurata și pe teritoriul Transilvaniei și Banatului. Evenimentul aniversar „Muzeul…

- Ziua Internaționala a Femeii. Ziua Internaționala a Femeii este sarbatorita in fiecare an pe data de 8 martie. A fost adoptata legal in anul 1977, printr-o rezoluție a Adunarii Generale a ONU. In momentul de fața, Ziua Internaționala a Femeii este sarbatorita in 193 de state. Ziua Femeii 2023. Originile…

- Va invitam zilnic sa cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unica in felul sau. Cele mai importante știri ale zilei: 02 martie — a 61-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pina la sfirsitul anului au ramas 304 de zile. Sarbatori religioase sau Ortodoxe:…

- Consiliul Județean, prin Centrul Cultural Vrancea, organizeaza doua evenimente culturale dedicate zilei de 8 Martie, prin care este omagiata „cea mai iubita ființa”. Astfel, luni, 6 martie 2023, ora 18.00, la Galeriile de Arta Focșani, vrancenii sunt invitați la spectacolul ”Mulțumesc, iubita mama!”,…

- Ziua Internaționala a Limbii Materne la Combinatul de ingrașaminte Azomureș. Au incercat sa suprinda momentul alaturi de colegii lor de pe platforma. Iata ce a ieșit! Post-ul VIDEO.Combinatul Azomureș sarbatorește Ziua Internaționala a Limbii Materne apare prima data in Stiri din Mures, Stiri Targu…

- Miercuri, 15 februarie, este Ziua Internationala a Lecturii. La Biblioteca Județeana ”Petre Dulfu” Baia Mare vor avea loc ateliere de lectura la care sunt invitați atat elevii școlilor și liceelor din județ, cat și adulții. Scopul acestor ateliere este de a stimula interesul pentru lectura, prin prezentarea…

- Sfarsitul de saptamana aduce in Timisoara și in imprejurimi o serie de concerte, evenimente culturale și party-uri, la care puteți vedea recitaluri și seturi cu o serie de invitați din intreaga lume. Joi, 2 februarie ATU Club, ora 22: Joia sarbeasca. Centrul Reformat Noul Mileniu, ora 19: Recital vocal…