Timișoara: Opt persoane, dintre care cinci copii, rănite într-un accident pe centura orașului Opt persoane, dintre care cinci copii, au ajuns la spital, duminica dupa-amiaza, in urma unui accident care a avut loc pe soseaua de centura a Timisoarei si in care au fost implicate doua autovehicule. Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie Timis, o tanara de 19 ani, care a condus un autoturism pe soseaua de centura a municipiului Timisoara, dinspre sensul giratoriu de la Giarmata catre cel de la Aeroport, a intrat in coliziune cu un alt autoturism care se deplasa din sensul opus de mers, care era condus de un barbat de 42 de ani. In urma impactului, cei doi conducatori auto, precum si o… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

