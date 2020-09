Timișoara are din aceasta seara un nou primar. Numele acestuia este Dominic Fritz, care a candidat din partea USR-PLUS. Dupa ce primarul in funcție, Nicolae Robu (PNL) și-a recunoscu infrangerea, Fritz și susținatorii acestuia s-au intalnit in piața, pentru a sarbatori. Discursul noului primar: Am caștigat Timișoara Am scris impreuna istorie. Va mulțumim! Posted by... View Article