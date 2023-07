Stiri pe aceeasi tema

- ​Pe 19 iulie, de la ora 18:30, la Cinema Victoria din Timișoara (Strada Ciprian Porumbescu nr. 2) va avea loc premiera de gala a documentarului de calatorie My journey to Romania – Letter from Timișoara, in regia lui Florin Iepan.Filmul arata Timișoara, oamenii și poveștile sale, așa cum le-a vazut norvegianul…

- Universitatea Craiova si-a adjudecat palmaresul dupa o lupta de 10 ani in instantele din Romania. Reprentantii clubului FCU sunt hotarati sa mearga mai departe ca sa-si caute dreptatea , iar urmatoarea cale de atac ar fi Inalta Curte de Casatie si Justitie. Finantatorul Stiinte i, Mihai Rotaru, nu-si…

- FOTO: Euro 2021, Italia eliminata de Norvegia! Elveția – in sferturi dupa un eșec drastic cu franța La Cluj-Napoca s-au lamurit ultimele necunoscute ale sferturilor de finala din cadrul Campionatului European Under 21, competiție parasita rușinos de Romania, „tricolorii’ fiind fara gol marcat și cu…

- Anul acesta, programul TIFF.22 (9 – 18 iunie, Cluj-Napoca) va cuprinde o impresionanta selecție de cinema nordic, realizata sub egida Scandinavian Films, grație unui parteneriat in premiera intre TIFF, institutele de film și ambasadele celor cinci țari din regiune: Danemarca, Suedia, Finlanda, Islanda…

- Jaqueline Cristian s-a calificat, vineri, in semifinalele turneului ITF de la Zagreb, dotat cu premii totale de 60.000 de dolari, dupa ce a dispus de croata Jana Fett cu 7-5, 6-4. Jaqueline Cristian (24 ani, 159 WTA), a treia favorita, a obtinut victoria dupa o ora si 45 de minute. Fett (26 ani, 277…

- Jaqueline Cristian este intr-o forma excelenta! Romanca s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale turneului ITF de la Zagreb, dotat cu premii totale de 60.000 de dolari, dupa o victorie facila in fata columbiencei Emiliana Arango, cu 6-4, 6-2. Cristian, a treia favorita, a obtinut victoria…

- Vera Jourova, vicepresedinta Comisiei Europene pentru valori si transparenta, a vorbit, miercuri, in cadrul unui interviu organizat la Bruxelles de European Newsroom pentru agentiile participante la acest proiect, legat de modul in care este vazuta situația presei din Romania.