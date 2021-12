Timişoara: Medicii vor merge în bisericile catolice pentru a discuta cu enoriaşii despre Covid-19 Medici timisoreni vor merge, incepand de duminica, in bisericile catolice din Timisoara, iar la finalul liturghiei vor discuta cu enoriasii si le vor raspunde acestora la intrebari legate de Covid-19, despre vaccin si despre masurile de prevenire. „Trup si suflet pentru viata” se numeste evenimentul initiat de medicii de la Terapie Intensiva si preotii catolici din Timisoara, o actiune de voluntariat care are loc la initiativa medicului Dorel Sandesc de la Asociatia pentru ATI „Aurel Mogoseanu” Timisoara, informeaza News.ro.La acest eveniment vor participa mai multi medici specialisti in ATI care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Medici timisoreni vor merge, incepand de duminica, in bisericile catolice din Timisoara, iar la finalul liturghiei vor discuta cu enoriasii si le vor raspunde acestora la intrebari legate de Covid-19, despre vaccin si despre masurile de prevenire. „Trup si suflet pentru viata” se numeste evenimentul…

- Medicii din Timișoara organizeaza o acțiune de informare privind vaccinarea și riscurile infectarii cu Covid-19. Aceasta va avea loc in bisericile catolice din municipiu. Cadrele medicale vor sta de vorba cu enoriașii la finalul slujbei.

- Mai mulți medici rezidenți de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara au anunțat miercuri ca vor ieși pe strada și vor merge din ușa in ușa pentru a le explica oamenilor de ce este necesar sa se vaccineze impotriva Covid-19. "Nu am facut destul. Daca cei pe care ii tratam astazi in ATI-urile ocupate…

- Ministerul Apararii a anunțat organizarea unui maraton al vaccinarii, de luni dimineața pana marți seara, in șase spitale militare din țara, care sunt și centre regionale de depozitare a serurilor anti-COVID. Este vorba despre cele din Iași, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Brașov și Timișoara. Articolul…

- Doar 53% din totalul persoanelor diagnosticate pozitiv cu infecția SARS-CoV-2 prin testele RT-PCR au fost detectate și prin teste rapide, arata un studiu realizat in Romania. Medicii de la MedLife, realizatorii studiului, atrag din nou atenția asupra unor posibile riscuri pe care și le asuma pacienții…

- Erno Kovacs, un lider al protestelor anti-vaccin și total impotriva COVID, s-a infectat cu virusul. Barbatul in varsta de 50 de ani a ajuns la spital, iar acum susține din toata inima vaccinarea contra COVID. „Vaccinați-va, dragii mei! Mie imi pare rau ca nu m-am vaccinat. Nu lasați sa treaca timpul.…

- Lider al antivacciniștilor, internat cu COVID: „Imi pare rau ca am fost impotriva vaccinarii și contra COVID. Am sa promovez vaccinul” Lider al antivacciniștilor, internat cu COVID: „Imi pare rau ca am fost impotriva vaccinarii și contra COVID. Am sa promovez vaccinul” In varsta de 50 de ani, Erno Kovacs,…

- Un barbat in varsta de 69 de ani, care era internat la Spitalul Județean din Timișoara a cazut in gol de la etajul noua in urma cu scurt timp. Acesta era internat pe sectia de Neurologie a spitalului, care se afla exact la acest etaj. Bubuitura a luat prin surprindere pe toata lumea, astfel un trecator…