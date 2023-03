Stiri pe aceeasi tema

- REȘIȚA – Trio-ul german vine la Reșița joi seara, la ora 19, cu albumul „Kronung” cap de afiș. Este vorba despre probabil ultimul material de creație al grupului format din Mani Neumann, Ulli Brand și Urs Fuchs. Grup care a implinit 40 de ani de activitate in 2020, intr-o perioada care pentru mulți…

- At the weekend, West University of Timisoara (UVT) hosted a series of philosophical and political dialogues, of introspection and critical evaluation about the past, the present and the future of Europe featuring German author and philosopher Peter Sloterdijk, professor at the University of Karlsruhe,…

- Asociatia Suporterilor Timisoreni Druckeria se alatura festivitaților de deschidere a programului Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii și aduce in atenția publicului larg un mix interesant de arte vizuale și muzica ce activeaza subcultura timișoreana. Pe 18 februarie 2023 debuteaza expoziția…

- Germania trebuie sa comande rapid noi tancuri Leopard pentru a le inlocui pe cele care vor fi livrate Ucrainei, a declarat miercuri ministrul Apararii, Boris Pistorius, adaugand ca nu ii pasa de unde vin banii.

- ”Caravaning Motor Touristik (CMT), FITUR si Les Thermalies sunt cele trei manifestari expozitionale de peste hotare la care Ministerul Antreprenoriatului si Turismului (MAT) va fi prezent in luna ianuarie pentru a promova oferta turistica a Romaniei. O atentie deosebita va fi acordata Timisoarei, oras…

- Monica Tatoiu a facut declarații explozive, in exclusivitate pentru Puterea.ro, despre colaborarea sa cu securitatea, dar și despre cum s-au implicat acestea in declanșarea Revoluției din anul 1989, de la Timișoara, care au dus la prabușirea regimului comunist. Monica Tatoiu a facut marturisiri incendiare,…

- Peste 170 de oameni au ramas blocati pe aeroportul din Timisoara. Cursa aeriana care trebuia sa-i duca in Germania nu a mai ajuns in Romania deoarece nu a putut decola din Marea Britanie. Un numar de 20 de zboruri catre si din Romania au fost anulate de operatorul aerian Wizz Air in urma conditiilor…

- Romania este principala destinație pentru livrarile de porci vii ale Ungariei, potrivit datelor publicate de Institutul de Economie Agricola (AKI). Se confirma astfel informațiile vehiculate in sector, conform carora țara noastra a devenit de ceva vreme o piața de desfacere foarte importanta pentru…