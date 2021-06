TIMIȘOARA, două lovituri nemțești: Dräxlmaier și Porsche Engineering Dupa ce ieri compania Draxlmaier a anunțat ca Timișoara va fi primul din Romania unde se vor asambla baterii pentru mașini electrice, azi Porsche Engineering a transmis ca a ales municipiul pentru a deschide un centru de cercetare și dezvoltare. In acest centru vor lucra 200 de specialiști in dezvoltare de softuri și testari pentru diverse proiecte din domeniul automotive. Noua locație va completa și extinde activitatea birourilor din Cluj, deschise de companie in 2016. „Activitațile tehnologice ale Porsche Engineering din Romania au fost pana acum o poveste de succes. Creșterea constanta de specialiști… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deși masurile restrictive impuse in contextul COVID-19 s-au pastrat, piața rezidențiala s-a menținut, in primul trimestru din 2021, pe creștere din punctul de vedere al prețurilor solicitate de vanzatorii de locuințe. Astfel, ultimul raport realizat de Analize Imobiliare, releva ca, in perioada ianuarie-martie,…

- CFR Calatori a anunțat luni ca va introduce legaturi cu trenuri directe din țara spre litoral in minivacanța de Paște. De asemenea, compania suplimenteaza cu vagoane trenurile catre cele mai solicitate destinații. Astfel, in perioada 30 aprilie - 4 mai, CFR Calatori va asigura, in plus fata…

- ”Leroy Merlin, retailer specializat in constructii, decoratiuni si gradinarit, anunta deschiderea magazinului din municipiul Targoviste, programata pentru 14 mai. Magazinul este cea de-a 19-a unitate a retelei din Romania a retailerului francez”, a anuntat compania. Potrivit reprezentantilor companiei,…

- De aproape un secol, Angelo Po ofera soluții inovatoare in sectorul HoReCa, mandrindu-se in prezent cu una dintre cele mai performanțe game de cuptoare gastronomice de pe piața. Fara doar și poate, cel mai important echipament dintr-o bucatarie profesionala este cuptorul, motiv pentru care acesta trebuie sa fie…

- Bolt, principala platforma europeana de mobilitate, lanseaza serviciul de ride-hailing in Pitești, reușind astfel sa fie prima companie de ride-hailing din Romania care ajunge in zece dintre cele mai mari orașe ale țarii, acestea fiind: București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Constanța, Brașov, Ploiești,…

- Un transport de Pfizer care ajunge astazi in tara va fi distribuit in felul urmator: 33.930 de doze la centrul de Craiova, 45.630 la Iasi, 58.500 la Timisoara si Constanta, 66.690 la Brasov si 76.050 de doze la Cluj-Napoca. La Bucuresti vor ramane 171.990 de vaccinuri. Decizia de distributie a serurilor…

- ” SIAD Romania, o companie specializata in gaze medicinale, gaze si mixturi tehnice si alimentare, inregistreaza o crestere de 10% a cifrei de afaceri directe in 2020 comparativ cu anul precedent. In 2020, cifra de afaceri SIAD Romania s-a ridicat la aproape 17 milioane euro, plasand compania printre…

- Ford Motor Co va construi urmatoarea versiune a autoutilitarei Transit pentru piața europeana in Turcia in 2023 și va include variante complet electrice și hibride, impreuna cu versiunea cu motor de ardere. Autoutilitarele vor fi construite de un joint venture al producatorului auto american din Turcia.…