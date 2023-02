Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis, a transmis vineri, 17 februarie 2023, un mesaj in cadrul ceremoniei de deschidere a Programului Cultural Timisoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii. Mesajul a fost prezentat de catre Sergiu Nistor, Consilier Prezidențial – Departamentul Cultura, Culte si Minoritați Naționale. Citește…

- Din acest weekend, Timișoara devine unul dintre orașele simbol ale Europei, fiind a doua metropola din Romania care primește titlul de Capitala Europeana a Culturii. Manifestarile au inceput, iar timp de trei zile vor avea loc o varietate de evenimente inaugurale in mai multe zone din oraș. O parte…

- Zona centrala a Timișoarei este in aceasta dimineața un adevarat furnicar. Zeci de angajați de la SDM asfalteaza bucați de strazi cu doar nicio ora inainte de primul eveniment oficial care marcheaza deschiderea anului in care Timișoara este Capitala Europeana a Culturii. Ca in timpul lui Ceaușescu,…

- Weekend-ul in care are loc deschiderea oficiala a anului in care Timișoara este Capitala Europeana a Culturii vine cu modificari in programul mijloacelor de transport in comun. In plus, strada Oituz, intre Punctele Cardinale și Piața Maraști, va fi inchisa circulației in zilele de 17, 18 și 19 februarie.…

- – Orașul a fost vizitat de 21 de tur-operatori de incoming care au reprezentat asociațiile de turism implicate in aceasta activitate: Asociația Incoming Romania – AIR, Asociația de Eco Turism din Romania – AER și Asociația Naționala a Agențiilor de Turism – ANAT Asociația pentru promovarea Timișoarei…

- Comisia Europeana a anunțat ca propune decernarea premiului Melina Mercouri Timișoarei, pentru programul Capitala Europeana a Culturii. Acesta, in valoare de 1,5 milioane de euro, va ajunge cel tarziu in martie.

- Luni, 12 decembrie, la Cinema Victoria va fi prezentat programul cultural pentru anul 2023, cand Timișoara va deține titlul de Capitala Europeana a Culturii. Evenimentul va putea fi urmarit online.