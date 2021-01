Stiri pe aceeasi tema

- Marți dupa-masa, la Sala Capitol, a fost in sfarșit rezolvata dilema celui de-al doilea viceprimar al Timișoarei. Liberalul Cosmin Tabara a fost ales, cu o majoritate covarșitoare, sa ocupe poziția vacanta. Primul punct pe ordinea de zi a fost confirmarea mandatului lui Ioan Szatmari, consilierul local…

- Timișoara are in sfarșit și al doilea viceprimar, in persoana liberalului Cosmin Tabara. Ioan Ștefan Szatmari de la PSD l-a inlocuit in consiliul local pe Sebastian Raducanu, colegul sau de partid, care a fost ales senator in 6 decembrie. Szatmari a depus juramantul de credința in cadrul ședinței care…

- Primaria Timișoara va avea și cel de-al doilea viceprimar, pe Cosmin Tabara, incepand de marți, 19 ianuarie. Atunci a fost programata ședința de consiliu local in care va fi ales noul edil. Convocarea a fost facuta de Ruben Lațcau, cel care a preluat temporar atribuțiile lui Dominic Fritz, bolnav de…

- Primaria Timișoara a anunțat ca a fost convocata ședința consiliului local in care va fi ales și al doilea viceprimar, dupa ce mandatul consilierului PSD Ioan Ștefan Szatmari care-l inlocuiește pe Sebastian Raducanu, a fost validat de instanța. Primarul Fritz va lipsi, insa, de la ședința, dupa ce a…

- Dorința conducerii administrative a Timișoarei, legata de alegerea unui al doilea viceprimar al orașului, nu va avea o finalitate nici astazi, atunci cand de la ora 17 era programata ședinta de consiliu local pentru confirmarea lui Cosmin Tabara, candidatul liberal, pe postul de secund al lui Dominic…

- Programata pentru astazi, la ora 17.00, alegerea liberalului Cosmin Tabara in functia de viceprimar al Timisoarei ar putea fi amanata. Asta fiindca nu a ajuns de la judecatorie validarea mandatului PSD-istului Stefan Szatmari, cel care il inlocuieste pe Sebastian Raducanu, devenit senator. Astazi la…

- Cosmin Tabara era cat pe-aci sa fie viceprimar al Timișoarei. Doar scandalul politic dintre PNL și USR Plus a facut ca Tabara cel mic (Cosmin e fiul fostului ministru PDL Valeriu Tabara) sa iși amane instalarea in funcție. Dar ce tragedie ar fi daca el ar ajunge ... The post Timișoara era sa aiba un…

