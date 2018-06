Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativa Frantei s a calificat in optimile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, joi, dupa ce a invins cu mare dificultate selectionata statului Peru cu scorul de 1 0 1 0 , pe Ekaterinburg Arena, in Grupa C a competitiei, informeaza Agerpres.ro. Unicul gol al partidei a fost inscris…

- ”Revoluționarii” nu au reușit sa produca surpriza pe terenul celor de la Bucharest Rebels. Timișoara 89ers a cedat ieri seara in capitala la o diferența drastica, scor 0-42, și prin urmare va lupta doar pentru medalia de bronz la Reșița. Arena din Valea Domanului va fi gazda RoBowl, ediția a IX-a, pe…

- Gratie noilor contracte de televizare, cele mai puternice campionate de fotbal din Europa au inregistrat profituri record in sezonul 2016-2017. Cumulat, veniturile realizate de campionatele Angliei, Frantei, Germaniei, Spaniei si Italiei, supranumite “Big Five”, s-au ridicat la 14,7 miliarde euro, cu…

- Presedintele SUA a retras invitatia traditionala pentru vizita la Casa Alba adresata campionilor NFL, Philadelphia Eagles, echipa care a triumfat la Super Bowl, finala Ligii profesioniste de fotbal american. Motivul este legat de gesturile anumitor jucatori care au pus genunchiul pe pamant in timpul…

- Traficul rutier va fi restrictionat duminica, in Capitala, in zona Arenei Nationale, unde se vor desfasura finala Cupei Romaniei la fotbal intre FCSB si FC Dinamo 1948 si finala Cupei Romaniei de Juniori intre FC Hermannstadt – CS U Craiova.

- Zimbru Chișinau și Milsami Orhei vor juca finala Cupei Moldovei la fotbal! Cele doua formații au obținut dreptul de a lupta pentru trofeu dupa niște semifinale de-a dreptul dramatice. Zimbru s-a calificat in finala in detrimentrul lui Dinamo-Auto Tiraspol.

- Presedintele clubului italian de fotbal AS Roma, James Pallotta, a criticat in termeni duri arbitrajul de la meciul cu Liverpool de miercuri, in urma caruia ''giallorossi'' au ratat calificarea in finala Ligii Campionilor. Pallotta a afirmat ca va fi o ''gluma absoluta''…

- In perioada 19 martie - 02 aprilie a.c. Inspectoratul de Jandarmi Judetean Dambovita a organizat "Cupa Jandarmeriei la fotbal", editia 2018. Patru dintre cele opt echipe, reprezentate prin cadre militare din Comandament si subunitatile Inspectoratului de Jandarmi Judetean "Mircea cel Batran" Dambovita,…