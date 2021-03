TIMIŞEŞTI: Strategia de dezvoltare a comunei în contextul Europa 2030 “Prin Strategia de dezvoltare a comunei am cautat sa atingem tot ce ne propunem sa facem in prezent si pe viitor. Am proiecte dragi mie si care sunt sigur ca vor fi si pe placul locuitorilor comunei. De exemplu in blocul ANL care va avea 24 de apartamante, avem deja depuse peste 60 de cereri. Apoi asfaltarea drumurilor din comuna, aproximativ 20 de kilometri. Asta inseamna ca toate drumurile din satul Preutesti si satul Plaiesu vor fi asfaltate si, de asemenea, tot ce va ramane neasfaltat in satele Dumbrava, Zvoronesti si Timisesti va fi asfaltat. Toate acestea vor fi prinse intr-un proiect amplu… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

