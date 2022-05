Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat, in apropierea Punctului de Trecere a Frontierei Negru Voda, trei cetateni turci care au trecut ilegal frontiera in Romania, din Bulgaria, informeaza luni Garda de Coasta. Astfel, pe data de 7 mai, politistii de frontiera din cadrul Sectorului…

- Un cetatean ucrainean care incerca sa intre ilegal in Romania a fost interceptat de politistii de frontiera din Botosani, care patrulau zona cu un elicopter, a declarat purtatorul de cuvant al Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Botosani, Tatiana Radu. Potrivit sursei citate, politistii…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Dorohoi, pe timpul unei misiuni in sistem integrat cu o patrula aeriana din cadrul Inspectoratului General de Aviatie al MAI si lucratori din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Botosani, au depistat un cetatean ucrainean, care…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Sannicolau Mare - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera Timișoara - au prins un cetațean afgan care incerca sa ii ajute pe unsprezece migranți din India și Pakistan sa treaca ilegal granița din Serbia in Romania.

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Sannicolau Mare au depistat, in zona de competenta, zece cetateni turci care au incercat sa intre ilegal in Romania din Serbia, cu doua mașini, una dintre ele refuzand sa opreasca la semnalele polițiștilor. In actiunea ilegala, migrantii…

- Politistii de frontiera din de la Cruceni au depistat, in urma unei actiuni pe linia prevenirii si combaterii migratiei ilegale, 12 migranți din India si Pakistan, care au trecut ilegal frontiera din Serbia in Romania. In data de 14 februarie, in jurul orei 00.10, politistii de frontiera din cadrul…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Cruceni au depistat doisprezece cetateni din India si Pakistan care au trecut ilegal frontiera din Serbia in Romania. Din cercetari s-a stabilit ca migrantii au fost sprijiniti de un cetatean roman, care urma sa ii transporte in Timisoara,…

- Politistii de frontiera din Cruceni au depistat, in urma unei actiuni pe linia prevenirii si combaterii migratiei ilegale, doisprezece cetateni din India si Pakistan care au trecut ilegal frontiera din Serbia in Romania. Din cercetari s-a stabilit ca migrantii au fost sprijiniti de un cetatean roman,…