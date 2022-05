Timișean care transporta migranți cu o mașină cu numere false, trimis în judecată Parchetul de pe langa Tribunalul Timiș a anunțat ca procurorii au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a doi inculpați. Unul dintre barbați, A.A.C.L., este acuzat de savarșirea infracțiunii de trafic de migranți, in timp ce pentru al doilea, Y.Y., lista acuzațiilor este mai lunga: trafic de migranți, trecere frauduloasa […] Articolul Timișean care transporta migranți cu o mașina cu numere false, trimis in judecata a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

