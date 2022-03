Stiri pe aceeasi tema

- FOTO| Accident GROAZNIC pe o șosea din Timiș: Soț, soție și fiul de 2 ani au murit. Celalalt copil este ranit grav FOTO| Accident GROAZNIC pe o șosea din Timiș: Soț, soție și fiul de 2 ani au murit. Celalalt copil este ranit grav Un accident extrem de grav a avut loc duminica seara, in jurul orei 19.30,…

- Un accident rutier a avut loc duminica, pe DJ 591, intre localitatile Sacalaz si Sanmihaiu Roman, in apropiere de Timisoara. Un copil de doi ani a decedat, la fel si parintii lui. Un al doilea copil al familiei, un baiat de 7 ani a fost ranit si a fost dus de urgenta la spital. Politistii au deschis…

- Un grav accident de circulație a avut loc, duminica, in jurul orei 18, pe DJ 591. Trei persoane au decedat. Potrivit IPJ Timiș, o femeie in varsta de 32 de ani conducea un autoturism pe DJ 591 A dinspre Sacalaz spre Sanmihaiu Roman, iar la un moment dat a intrat in coliziune cu un autoturism, […] Articolul…

- Un grav accident de circulație a avut loc, duminica, in jurul orei 18, pe DJ 591. Trei persoane au decedat. Potrivit IPJ Timiș, o femeie in varsta de 32 de ani conducea un autoturism pe DJ 591 A dinspre Sacalaz spre Sanmihaiu Roman, iar la un moment dat a intrat in coliziune cu un autoturism, […] Articolul…

- Un grav accident de circulație a avut loc, duminica, in jurul orei 18, pe DJ 591. Trei persoane au decedat. Potrivit IPJ Timiș, o femeie in varsta de 32 de ani conducea un autoturism pe DJ 591 A dinspre Sacalaz spre Sanmihaiu Roman, iar la un moment dat a intrat in coliziune cu un autoturism, […] Articolul…

- Pe DJ 591 A a avut loc un accident grav intre doua autovehicule.3 persoane au decedat. O femeie in varsta de 32 de ani conducea un autoturism pe DJ 591 A dinspre Sacalaz spre Sanmihaiu Roman,iar la un moment dat a intrat in coliziune cu un autoturism, care se deplasa regulamentar din sensul opus de…

- Un copil in varsta de 5 ani si mama acestuia, in varsta de 31 ani, au fost raniti in urma unui accident rutier produs in orasul Roznov din judetul Neamt, potrivit Agerpres. Purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, Ramona Ciofu, a declarat, miercuri, ca victimele se aflau intr-un autoturism care…

- Un copil roman, in varsta de doi ani, a murit la spital, dupa ce a fost grav ranit intr-un accident rutier. Mama și cei doi frați ai lui au fost internați la spital. Incidentul a avut loc in timp ce membrii familiei se indreptau spre casa.