Timiş: Şase cetăţeni din Afganistan şi Siria, depistaţi în timp ce încercau să treacă ilegal frontiera Sase cetateni din Afganistan si Siria au fost depistati de politistii de frontiera din sectorul Deta, intr-un autoturism, in zona de frontiera, cand incercau sa treaca ilegal granita, ajutati de un roman.



In urma unei actiuni pe linia combaterii migratiei ilegale, politistii de frontiera din cadrul sectorului Deta au oprit pe DN 59B, in localitatea Toager, luni seara, un autoturism condus de un cetatean roman, in varsta de 29 ani. In urma verificarii mijlocului de transport, politistii de frontiera au depistat alte sase persoane, cetateni straini, transmite un comunicat al Politiei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

