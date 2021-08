Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orasului Recas, Teodor Pavel, si fostul sef al Inspectoratului Judetean de Politie (IPJ) Timis Sorin Petru Muntean au fost condamnati la cate trei ani de inchisoare cu executare, de catre Curtea de Apel (CAT) Timisoara, intr-un dosar din 2015 in care au fost acuzati ca ar fi exercitat presiuni…

- Curtea de Apel Timișoara a dat astazi, dupa cinci amanari de pronunțare, sentința in unul din dosarele de corupție care a zguduit Poliția Timiș. Un imens scandal s-a declanșat in anul 2015, cand primarul orașului Recaș, Teodor Pavel, a facut presiuni asupra polițiștilor locali și a conducerii IPJ sa-l…

- Curtea de Apel Oradea a dat sentinta definitiva in cazul a 5 politisti bihoreni trimisi in judecata, acuzati ca au luat mita, cu precadere de la șoferi straini. Foștii polițiști au primit intre 4 ani și 6 luni și 6 ani și 4 luni de inchisoare cu executare, potrivit Mediafax. Curtea de Apel…

- Fostii deputati Viorel Hrebenciuc si Ioan Adam au fost condamnati joi de Curtea de Apel Brasov la cate doi ani de inchisoare cu executare pentru trafic, respectiv cumparare de influenta, in dosarul retrocedarilor ilegale de paduri de la Romsilva.

- Adrian Iacob și Mihail Marcoci, fostul rector și fostul prorector la Academia de Poliție, au fost condamnați, luni, de Curtea de Apel București la cate 3 ani de inchisoare cu suspendare și cate 120 de zile de munca in folosul comunitații in dosarul șantajarii jurnalistei Emiliei Sercan. Sentința nu…