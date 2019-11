Stiri pe aceeasi tema

- Alti patru adulti si trei copii care locuiesc in blocul din Timisoara unde s-a facut deratizare si dezinsectie au fost internati la Spitalul Judetean, respectiv la Spitalul de Copii ”Louis Turcanu”. Numarul pacientilor internati a ajuns la 17: 8 adulti si 9 copii. Trei persoane au murit.

- Opt adulți internați la Spitalul Județean si 9 copii la Spitalul Louis Țurcanu, luni, dupa ce in blocul in care locuiau, pe strada Mioritei din Complexul Studentesc, s-a facut deratizare si dezinsectie. Printre cei internati se afla barbatul care si-a pierdut sotia si copilul de trei ani potrivit…

- Alerta la Timișoara dupa ce, in ultimele trei zile, doi copii și mama unuia dintre micuți, care locuiau in același bloc, pe str. Mioriței, aflata in Complexul Studențesc, au murit. Din primele informații, se pare ca, recent, o firma a efectuat in blocul respectiv servicii de deratizare și dezinsecție.…

- Patru adulti si sase copii sunt internati, luni, la Spitalul Judetean Timisoara, respectiv la Spitalul de Copii ”Louis Turcanu” din Timisoara, dupa ce in blocul in care locuiau, pe strada Mioritei din Complexul Studentesc, s-a facut deratizare si dezinsectie. Printre cei internati se afla barbatul care…

- Situație extrem de grava aparuta la o adresa din Timișoara, str. Miorița nr. 10. Intr-o perioada scurta, incepand de vineri 15.11.2019 au avut loc 3 decese: 2 copii (unul de nunai 9 zile, 3 ani) și un adult (29 ani). Și inca 2 copii internați la spitalul de copii Louis Țurcanu. Exista suspiciune unei…

- Un bloc de pe strada Miorita din Timisoara este evacuat dupa ce au murit doi copii si un adult, locatari ai cladirii, potrivit presei locale. Decesele au aparut dupa ce in bloc s-a facut deratizare si dezinsectie, potrivit presei locale. Au murit un bebeluș de 9 zile și mama acestuia in varsta de…

- Un baiat de noua ani, de la un centru de plasament din Timisoara, a plecat din Spitalul de Copii "Louis Turcanu" din municipiu, unde era internat. Politistii il cauta si fac apel la persoanele care il vad sa sune de urgenta la 112, potrivit news.ro.Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene…

- Un copil care era internat la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” a disparut ieri. Baiatul in varsta de 9 ani și 9 luni era internat din data de 5 septembrie și a disparut ieri, 8 septembrie, in jurul orei 15.30. Denis Alberto Varga este din Tomnatic și nu avea insoțitor la spital. Polițiștii Serviciului…