- Un tanar medic rezident din Timisoara, care lucra la Spitalul Judetean pe Sectia ATI, a fost gasit mort in locuinta sa. Primele indicii arata ca tanarul rezident de pe secția ATI de la Spitalul Județean din Timișoara s-a sinucis duminica seara. Acesta s-ar fi injectat cu substanțe de la ATI. ”La data…

- In urma mai multor intrebari și sesizari primite din partea focșanenilor vizavi de modul in care Direcția de Sanatate Publica (DSP) Vrancea a organizat campania de vaccinare in Municipiul Focșani și nemulțumirile acestora legate de faptul ca trebuie sa se deplaseze in afara orașului pentru vaccinare,…

- Trei barbati au primit vineri dupa-amiaza mandate de arestare preventiva, intr-un dosar in care sunt cercetati pentru inselaciuni. Metoda de inselaciune folosita de ei este veche, dar adaptata vremurilor pe care le traim. Astfel, ei nu mai suna oamenii sa le spuna ca sunt rude ale lor si ca au avut…

- Lucian Bode, ministrul liberal al Afacerilor Interne din Guvernul PNL – USR – UDMR, a postat ieri pe pagina sa de facebook, mai multe fotografii care prezinta o vizita la Centrul Chinologic al Poliției Romane de la Sibiu, acolo unde sunt antrenați caini „pentru detectarea persoanelor infectate cu virusul…

- Zilele acestea, la sediul Primariei Pufești, a fost vernisata o interesanta expoziție de caricatura. Menirea sa este sa transforme pentru o perioada de timp, un spațiu formal, tipic sediilor administrative in…altceva. Scopul expoziției este de a starni zambete sub masca impusa de pandemia Covid, cetațenilor…