Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii timișoreni au terminat, marți dupa-masa, procedurile de neutralizare in imobilul de pe strada Vaida Voievod. Echipajul CBRN a anunțat, in urma masuratorilor, ca locatarii pot reveni in locuințele lor. A mai ramas sigilat numai apartamentul in care a fost detectat inițial pericol, iar in…

- Patronul firmei care a efectuat deratizarile in doua blocuri de locuințe din Timișoara a fost retinut in aceasta diminerata de procurori. Intr-unul dintre imobile, situat pe strada Mioriței, in decurs de cateva zile, au murit un copil de 3 ani, un bebeluș și mama acestuia. Ministerul Sanatații a anunțat,…

- ISU Timiș a dispus evacuarea unui bloc din Timișoara de pe strada Vaida-Voievod nr. 1, dupa ce la etajul 4 a fost descoperit un apartament care facuse operațiunea de dezinsecție și deratizare cu aceeași firma care a facut deratizarea in blocul din strada Miorița, nr.8 in care au murit trei oameni. ”S-a…

- Exporturile FOB realizate, in primele sapte luni, au fost de 2.088.834 mii euro, iar importurile CIF au fost de 1.920.503 mii euro. Comparativ cu aceeasi perioada din anul 2018 au scazut exporturile cu 1,1%, respectiv importurile au crescut cu 2,6%.S-a inregistrat un excedent comercial FOB-CIF de 168.331…

- Guvernul japonez intentioneaza sa gratieze un numar de aproximativ 600.000 de persoane condamnate pentru infractiuni minore, masura ce ar urma sa fie luata cu ocazia ceremoniei de urcare pe tron a imparatului Naruhito, programata pe 22 octombrie, a scris cotidianul Mainichi Shimbun, citand surse…

- "In urma audierilor efectuate astazi, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, au fost identificati doi barbati, suspecti in comiterea infractiunilor de lipsire de libertate in mod ilegal si talharie calificata. In urma autorizatiilor de perchezitie domiciliara autorizate…

- Președintele executiv al PSD Timiș, Alfred Simonis, a declarat, astazi, ca partidul iți revine dupa epoca Dragnea și ca premierul Viorica Dancila, care a intrat in cursa pentru Cotroceni se bucura de susținere. ”Feedback-ul din strada este pozitiv, contrar a ce se spune pe Facebook de catre postacii…

- Politistii timiseni au actionat pentru mentinerea unui climat de ordine si siguranta publica pe raza municipiului si in comunele limitrofe. In urma activitatilor desfasurateau fost aplicate sanctiuni contraventionale in valoare de peste 65.000 lei. In seara zilei de 24 spre 25 august a.c., polițiștii…