- La PNL Timiș a avut loc ieri ședința Comitetului Director. Membrii partidului au votat, in funcție de preferințe, moțiunile pe care Ludovic Orban și Florin Cițu le vor prezenta, la Congresul Național de Alegeri al PNL, ce va avea loc la București in data de 25 septembrie. Moțiunea lui Orban a primit…

- Motiunea “Romania libeala” a lui Florin Citu a fost aprobata de conducerea PNL Timis cu 67 de voturi pentru si opt impotriva. In schimb, motiunea “Forta dreptei” a lui Ludovic Orban a primit 12 voturi pentru, avand 52 impotriva. Comitetul Director al PNL Timis a aprobat, intr-o sedinta desfasurata miercuri…

- PNL Teleorman a decis sa sustina la Congresul din 25 septembrie doar motiunea premierului Florin Citu. ''Comitetul Director Judetean al PNL Teleorman s-a intrunit astazi pentru a vota motiunile prezentate de cei doi candidati pentru functia de presedinte al Partidului National Liberal - premierul…

- Liberalii buzoieni care vor participa la congresul PNL din 25 septembrie vor sustine motiunea lui Florin Citu. Liderul PNL Buzau, Gabriel Avramescu, a anuntat ca, in Consiliul Director al filialei judetene, 63 de liberali buzoieni au votat pentru a-l sustine pe Florin Citu la sefia PNL, in…

- PNL Galati anunta ca sustine si ca a votat, cu majoritate, motiunea premierului Florin Citu pentru Congresul PNL, care va avea loc in 25 septembrie. Comitetul Director Judetean al filialei PNL Galati anunta ca a decis, luni, cu majoritate de voturi, sustinerea motiunii "Romania liberala",…

- Colegiul Director Judetean al Filialei PNL Galati a decis, cu majoritate de voturi, sustinerea motiunii "Romania liberala" cu care premierul Florin Citu candideaza pentru presedintia partidului la Congresul din 25 septembrie, se arata intr-un comunicat transmis, marti, de Biroul de presa al Filialei.…

- „Am luat decizia de a candida pentru ca stiu ca am capacitatea, energia, forta, priceperea și daruirea pentru a duce, in continuare, Partidul National Liberal spre noi victorii politice in interesul Romaniei. Pentru mine, batalia pentru funcția de Președinte al Partidului Național Liberal nu este o…