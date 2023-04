Stiri pe aceeasi tema

Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata, o avertizare cod galben de vant pentru judetul Cluj, in special in zona de munte, intre ora 12.00 si 16.00.Vor fi semnalate intensificari ale vantului care vor depasi la rafala 100...110 km/h, in zona de munte de peste 1800 m., informeaza News.ro.

Hidrologii au emis mai multe avertizari de inundații pentru cursuri de apa din nordul și vestul țarii. Astfel, pana dimineața la ora 08:00 este cod roșu de viituri pe raul Bega, in județul Timiș, anunța Rador.

Hidrologii au emis o serie de avertizari de inundații. Pana la pranz este activ un cod portocaliu pentru cursuri de apa in județele Caraș-Severin și Timiș, iar pana la ora 18:00 o avertizare similara este valabila pentru raurile din județele Maramureș, Satu Mare și Bistrița-Nasaud, informeaza Rador.

Bazinele hidrografice din Bega, Poganaș, Barzava, Moravița și Caraș sunt vizate pana maine la pranz de un cod galben de inundații. Potrivit hidrologilor, sunt afectate cursuri de apa din județele Caraș-Severin și Timiș, anunța Rador.

Bazinele hidrografice Tur, Crasna, Crișul Alb, Barzava, Moravița, Jiu, Olt, Ialomița și Argeș sunt sub incidența unor avertizari de inundații, informeaza Rador.

Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de ceața valabila duminica seara in mai multe localitați din județele Arad și Timiș, informeaza Mediafax.

Pana dimineata la ora 5:00 este cod galben de ceața in județele Botoșani, Iași, Vaslui și Galați. Potrivit specialiștilor, ceața densa poate determina scaderea vizibilitații sub 200 de metri, iar izolat chiar și sub 50 de metri, transmite Rador.

Hidrologii au emis miercuri o avertizare Cod galben de inundații valabila pe rauri din opt județe din țara.