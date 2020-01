Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele obtinute la nivelul judetului Alba, in perioada 09 – 13.12.2019, in activitatea de control, sunt redate mai jos. In domeniul relatiilor de munca: Total unitati controlate: 40 Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 5370 Din care – femei : 2245 Numar deficiente constatate: …

- Peste 4% din populatia Romaniei a parasit tara in ultimii 4 ani Foto: Wikipedia.org Peste 4% din populatia României a parasit tara în ultimii 4 ani, a afirmat vicepresedintele Centrului Român pentru Integrare, Ioan Puhace, în cadrul unei conferinte pe tema migratiei,…

- Partidul lui Teodor Meleșcanu, Forța Naționala urmeaza sa deschida, pana la sfarșitul anului, filiale in Republica Moldova, Ucraina și Serbia, acolo unde traiesc comunitați importante de romani, potrivit unui comunicat de presa al formațiunii conduse de președintele Senatului, Teodor Meleșcanu.“Preocuparea…

- Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Dolj a depistat anul acesta 100 de persoane care lucrau fara forme legale, la diverse firme private. Numarul persoanelor care lucrau „la negru“, descoperite in 2019, in Dolj, este mai mare cu cinci persoane fata de cel de anul trecut. „La 100 de persoane descoperite…

- Rezultatele obtinute la nivelul judetului Alba, in perioada 28.10.-08.11.2019, in activitatea de control, sunt redate mai jos. In domeniul relatiilor de munca: Total unitati controlate: 56 Numar de salariați ai angajatorilor controlati : 1408 Din care – femei : 660 Numar deficiente constatate: …

- Mai mulți patroni din Argeș, amendați pentru ca se foloseau de muncitori ”la negru”. In vederea diminuarii numarului de persoane ce desfasoara munca nedeclarata, Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Arges a efectuat 133 de controale in luna septembrie. Astfel, la un numar de 11 angajatori sancționați,…

- Inspectia Muncii a aplicat, in decurs de o luna, amenzi in valoare totala de 10,355 milioane de lei pentru nerespectarea prevederilor din legislatia muncii de catre o serie de agenti economici. Potrivit unui comunicat de presa al institutiei, transmis vineri presei, in urma controalelor derulate in…

- Potrivit unui comunicat de presa al institutiei, transmis vineri Agerpres, in urma controalelor derulate in perioada 16 septembrie - 11 octombrie 2019, au fost depistate 554 de persoane care desfasurau munca fara forme legale, dintre acestea 72 fiind din judetul Cluj, 40 din Bihor si 37 din Timis.…