Stiri pe aceeasi tema

- In data de 06.04.2020, in urma verificarii unei informații ce a aparut in mediul online, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul I.P.J. Timiș s-au sesizat din oficiu și au depistat un individ care incercat sa vanda 22.000 de manuși chirurgicale. Barbatul de 36 de…

- Politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice al I.P.J. Constanta au desfasurat miercuri activitati pe linia prevenirii si combaterii ilegalitatilor economice specifice starii de urgenta actuale. In acest context, politistii au aplicat doua sanctiuni contraventionale la…

- Politistii timisoreni au confiscat de la un barbat care comercializa ilegal aproape 42.000 de manusi si mari cantitati de alte materiale de protectie ale unei societati comerciale, intre care dezinfectanti, bonete, talpi, masti, intr-o piata volanta din Timisoara. „Politisti din cadrul Serviciului de…

- Un barbat care voia sa faca profit uc maști, manuși și dezinfectant, pe care le vindea ilegal, in Piața Volanta din Timișoara, a fost prins de polițiști, a fost amendat iar marfa i-a fost confiscata. Oamenii legii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au efectuat un control…

- La data de 21 martie a.c., politiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, au efectuat un control in Piata Volanta de pe strada Arieș din municipiul Timisoara, in vederea depistarii unei persoane ce desfașoara activitati de productie, comert sau prestari de servicii ilicite.…

- Peste 11.000 de perechi de incaltaminte, in valoare totala de aproximativ 1,1 milioane de euro, au fost confiscate de politistii de frontiera, se arata intr-un comunicat de presa transmis, sambata, de Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Giurgiu. "Politistii de frontiera din cadrul…