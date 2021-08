Stiri pe aceeasi tema

- In cursul saptamanii trecute, in localitatea Rașnov din județul Brașov a fost inregistrata o apariție brusca a unui numar ridicat de persoane, care au manifestat fenomene digestive de tip varsaturi, grețuri, durere abdominala, febra și care au solicitat consult medical. In ancheta epidemiologica au…

- DSP Brasov anunta, luni, ca s-a inregistrat un focar de infectare cu norovirus, in localitatea Rasnov, fara a fi identificata deocamdata sursa de imbolnavire. 140 de persoane au avut nevoie de ingrijirile medicilor in decurs de o saptamana. ”In cursul saptamanii trecute, in localitatea Rasnov…

- Surprize imense la Vorbește lumea! Se pare ca locul Adelei Popescu este foarte dorit de mai multe vedete. Chiar astazi, Cove a aparut alaturi de o noua prezentatoare de televiziune in platou. Cine a aparut la Vorbește lumea. Surpriza imensa Echipa de la Vorbește lumea se marește! Inca de cand Adela…

- Georgina Rodriguez nu i-a mai purtat noroc lui Cristiano Ronaldo. Portugalia a fost eliminata de la EURO 2020, dupa infrangerea, 0-1 cu Belgia, din optimile Campionatului European. Ca și la celelalte meciuri de pana acum, Georgina Rodriguez, iubita lui Cristiano Ronaldo, a fost prezenta la meci, in…

- Un participant mai special si-a facut aparitia la audienta generala a Papei Francisc din miercurea aceasta de la Vatican: un barbat imbracat intr-un costum complet de Spiderman a putut fi vazut in sectiunea VIP destinata publicului din curtea San Damaso.

- Profesorul de limba germana, ecologist si poet al naturii, lectorul universitar Orlando Balas, isi va lansa in curand primul sau volum de teatru social numit "Incomod", aparut la Editura Brumar, conform agerpres. "Este prima mea carte de teatru, pe care o dedic tatalui meu, care, pe langa ca era…

- Oana Roman și Marius Elisei, separați...dar impreuna! Cei doi sunt la mare alaturi de fiica lor, insa iata ca deși vremea de afara nu e tocmai buna, aceștia s-au gandit sa faca același lucru pe Instagram. Amandoi și-au pus fanii la incercare in același timp.

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca nu intra in "razboiul informational" referitor la filialele care il sprijina pe el sau pe contracandidatul sau, Florin Citu, pentru functia de presedinte al partidului, mentionand ca mai intai au loc alegerile din organizatii si apoi se va sti cu adevarat…