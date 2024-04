Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a inițiat luni o procedura oficiala impotriva TikTok in temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale (DSA) dupa lansarea controversatului proiect TikTok Lite in Franța și Spania, potrivit unui comunicat al instituției. Comisia a anunțat compania chineza ca va suspenda programul…

- Comisia Europeana a deschis luni o investigație impotriva TikTok, compania chineza de social media fiind suspectata ca și-ar fi lansat aplicația TikTok Lite in doua state membre UE „fara o evaluare diligenta prealabila a riscurilor pe care le implica, in special a celor legate de efectul de dependența…

- Painea de casa este, de cele mai multe ori, mai gustoasa decat painea din comerț. Controlul ingredientelor este la tine, dar și satisfacția obținerii unui produs preparat in casa. In plus, mirosul aluatului copt, care inunda bucataria, te poarta cu nostalgie catre casa bunicii și al ei carnețel cu rețete…

- „Perioada Postului Mare este una propice folosirii cu cat mai multa zgarcenie și intelepciune a mediilor digitale. Insist pe acest lucru pentru ca, in lumea aceasta hiper-tehnologizata in care traim, nimic nu creeaza dependenta așa cum creeaza tehnologia”, a subliniat Episcopul Ignatie al Hușilor…

- Inspectoratul General al Poliției informeaza ca traseul Leușeni este blocat, la moment. Totoata, oamenii legii acuza fermierii care au venit cu tractoare la punctul de trecere, sa protesteze impotriva autoritaților statului, ca nu au comunicat din timp despre acțiunile lor.

- Gigantul american de streaming Netflix a reușit in ultimii ani sa aduca in casele abonaților producții importante și de succes. Printre acestea se numara un serial ce-l are in rol principal pe Richard Armitage, cunoscut pentru rolul sau din trilogia Hobbit al lui Peter Jackson. Daca te-am facut curios,…

- Bruxellesul, paralizat, a primit cu baraje de foc liderii țarilor europene la summitul extraordinar convocat pentru ajutorarea Ucrainei Peste 1.000 de tractoare, sute de automobile, mii de agricultori nu doar din Belgia au invadat joi Bruxellesul, unde erau așteptați liderii țarilor membre ale Uniunii…

- Ministerul Apararii din Vietnam a anunțat vineri ca va organiza un targ internațional de arme in decembrie, la baza aeriana Gia Lam din Hanoi. Națiunea din Asia de Sud-Est urmarește sa iși diversifice aprovizionarea cu arme, pentru a-și reduce dependența de Rusia, transmite Reuters.