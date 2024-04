Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a facut un test in timpul scrutinului din Taiwan, folosind conținut generat de inteligența artificiala pentru a influența alegatorii sa se indeparteze de un candidat pro-suveranitate, China va incerca in acest an sa perturbe alegerile SUA, Coreea de Sud și India, atrage atenția compania Microsoft,…

- Noua tehnologie, care a ajuns faimoasa datorita serviciului ChatGPT, este asociata cu videoclipurile, inregistrarile audio și imaginile deepfake, o forma de conținut digital trucat, in care imaginile și sunetele sunt manipulate cu ajutorul inteligenței artificiale.Oficialii se tem ca acestea ar putea…

- Noua tehnologie, care a ajuns faimoasa datorita serviciului ChatGPT, este asociata cu videoclipurile, inregistrarile audio și imaginile deepfake, o forma de conținut digital trucat, in care imaginile și sunetele sunt manipulate cu ajutorul inteligenței artificiale.Oficialii se tem ca acestea ar putea…

- Pentru a rezolva problemele economice, China crește producția de bunuri care depașesc cererea interna, a scris Wall Street Journal (WSJ). Țarile din intreaga lume vor experimenta un al doilea val de importuri din China, dar ultimul val de produse chinezești a dus la falimentul unor fabrici din Occident,…

- Un studiu realizat de Comisia Europeana asupra a 24 de țari, printre care se numara și Romania, dezvaluie ca nu mai puțin de 80% din influenceri nu marcheaza publicitatea pe pagina lor. Mai exact, nu se folosesc de uneltele pe care platformele de social media le pun la dispoziția lor pentru marcarea…

- La succesul chinezilor au contribuit cei de la Tesla, care au vandut 350.000 de unitați, dar și Dacia Spring cu 100.000 de bucați vandute.Japonia a exportat 4,42 milioane mașini anul trecut, creștere de 16% fața de 2022, in timp ce China a urcat cu 58%, spre un record de 4,91 milioane de mașini. Aproape…

- La succesul chinezilor au contribuit cei de la Tesla, care au vandut 350.000 de unitați, dar și Dacia Spring cu 100.000 de bucați vandute.Japonia a exportat 4,42 milioane mașini anul trecut, creștere de 16% fața de 2022, in timp ce China a urcat cu 58%, spre un record de 4,91 milioane de mașini. Aproape…