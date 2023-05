TikTok introduce mai multe funcţii noi în prima parte a anului 2023. Ce trebuie să știe utilizatorii platformei "TikTok ii inspira pe oameni sa isi impartaseasca creativitatea, cunostintele si pasiunile cu altii in timp ce se distreaza si aduc bucurie comunitatii. Pentru a oferi un spatiu primitor si autentic, TikTok a introdus mai multe functii noi in prima parte a anului 2023, pornind de la angajamentul companiei de a crea experiente sigure si pozitive pentru comunitatea globala. TikTok este un mediu distractiv si incluziv in care oamenii pot crea, pot gasi comunitati si se pot distra, iar platforma actioneaza pentru a elimina continutul care incalca Regulile Comunitatii si pentru a limita continutul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Netflix, una dintre cele mai populare platforme de streaming de seriale și filme din lume, a anunțat ca va face schimbari in felul in care utilizatorii vor putea accesa platforma. Astfel, s-a discutat mult despre o interdicție ca utilizatorii abonați sa partajeze parola lor de cont cu alți utilizatori,…

- Publyo™ a devenit un nume bine cunoscut in randul specialiștilor in marketing și relații publice din Romania. Acest sistem revoluționar de automatizare a procesului de publicare a comunicatelor de presa ii ajuta pe profesioniști sa profite la maximum de investițiile pe care le fac in promovarea evenimentelor,…

- Google a avut ieri evenimentul sau Google I/O 2023, cel mai important eveniment al anului realizat de companie și destinat dezvoltatorilor (și nu numai), și deși noile telefoane Pixel 7a și Pixel Fold au fost cele care au atras majoritatea ochilor, compania a mai pregatit și o funcție adaptata la vremurile…

- Platforma de socializare Twitter va elimina conturile care sunt inactive de cativa ani, a anuntat CEO-ul companiei, Elon Musk. Musk a precizat ca utilizatorii de pe platforma de microblogging ar putea observa o scadere a numarului de urmaritori. Conform politicii Twitter, utilizatorii ar trebui sa se…

- Musk a adaugat ca utilizatorii de pe platforma de microblogging ar putea observa o scadere a numarului de urmaritori. Conform politicii Twitter, utilizatorii ar trebui sa se conecteze la contul lor cel putin o data la 30 de zile pentru a evita eliminarea definitiva din cauza inactivitatii prelungite.…

- WhatsApp introduce o noua funcție. Funcția este deja in probe pentru anumiți utilizatori. O noua funcție WhatsApp va permite mai mult context pentru fișierele media trimise. Utilizatorii vor putea adauga descrieri personalizate GIF-urilor, prin inlocuirea marcajelor existente. Citește și: Doliu in fotbalul…

- Twitter a facut publice parti din codul care decide modul in care site-ul de socializare recomanda continut, proprietarul sau, Elon Musk, spunand ca intregul cod va fi disponibil in urmatoarele cateva saptamani, transmite Reuters. Anuntul facut vineri va permite utilizatorilor si programatorilor sa…

- TikTok actualizeaza astazi Regulile Comunitații. Acestea reprezinta o serie de norme și un cod comun de conduita care se aplica tuturor celor de pe platforma, creat pentru a oferi un spațiu sigur și primitor pentru toți cei din comunitatea TikTok. Astfel, pentru prima data, platforma anunța Principiile…