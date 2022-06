Tiktok, într-un nou scandal. Date personale, exploatate din China Site-ul BuzzFeed dezvaluie ca datele utilizatorilor americani ai popularei rețele de socializare TikTok au fost accesate in mod repetat in China. Spre un nou scandal pentru TikTok? Celebra aplicație, deja semnalata in trecut pentru nerespectarea datelor personale ale utilizatorilor sai, se confrunta acum cu noi acuzații. Scurgeri de informații din 80 de ședințe Angajați ai […] The post Tiktok, intr-un nou scandal. Date personale, exploatate din China first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jennifer Aniston a facut cateva declarații care au starnit controverse la Hollywood. Mai exact, dupa ce diva a acordat un interviu actorului de origine romana Sebastian Stan, in care a declarat ca este plin de oameni „renumiți pentru ca nu fac nimic”, precum „Monica Lewinsky și Paris Hilton”, a reușit…

- Mark Zuckerberg a fost dat in judecata luni de catre procurorul Washingtonului, Karl Racine, cu privire la inselare si incalcarea unei legi a protectiei consumatorilor, in dosarul Cambridge Analytica, in care acest cabinet a folosit cantitati uriase de date personale culese pe Facebook, fara consimtamantul…

- China a ordonat agentiilor guvernamentale centrale si firmelor de stat sa inlocuiasca PC-urile produse de firme din strainatate cu alternative chineze in decurs de doi ani, unul dintre cele mai agresive eforturi ale Beijingului de a elimina tehnologia din strainatate, relateaza Bloomberg.

- Lansata in 2016, platforma TikTok sau Douyin, așa cum este cunoscuta in China, era perceputa la inceput ca o rețea de socializare pur de divertisment pe care se puteau viziona videoclipuri amuzante și nimic mai mult. TikTok caștiga tot mai mult teren in razboiul de la distanța cu deja consacratele rețele…

- Scandal uriaș in showbiz-ul romanesc! Bianca Dragușanu ar fi intrat in apartamentul barbatului unde se ținea o petrecere. Celebra fosta prezentatoare de televiziune l-ar fi batut pe partenerul sau dupa ce a vazut dezmațul din locuința lui. ,,Eram goi, luam baloare, dansam pe manele și deodata a spart…

- Campanii promoționale false: Hackerii se folosesc de imaginea unor companii cunoscute, pentru a fura banii utilizatorilor Directoratul Național de Securitate Cibernetica avertizeaza asupra unor false campanii promoționale in mediul online. Hackerii se folosesc de imaginea unor companii cunoscute pentru…

- Romania cauta un nou brand de țara și un nou logo. Aceasta deoarece se considera ca celebra „Frunza”, de pe vremea ministrului Udrea, e depașita. In acest sens a fost inființat un Consiliu de Brand Turistic Național, ca sa aleaga o imagine și care sa invețe Ministerul Turismului cum sa aduca mai mulți…

- Este frumoasa, tanara, ambițioasa, dar mai ales celebra pe TikTok. Aceasta platforma de socialziare este din ce in ce mai populara și la noi, in Romania, și se pare ca Andreea Bostanica a devenit chiar vedeta pe aceasta rețea, iar cea mai buna dovada in acest sens este chiar numarul mare de urmaritori.