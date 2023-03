Stiri pe aceeasi tema

- Rusia și China incearca sa zdruncine ordinea internaționala, a declarat duminica purtatorul de cuvant al Consiliului Național de Securitate, John Kirby. China și Rusia, a spus Kirby la „Fox News Sunday”, „sunt doua țari care se framanta impotriva acestei ordini internaționale bazate pe reguli pe care…

- SUA ar putea distruge complet fabricile de semiconductori din Taiwan in cazul unei invazii militare a Chinei pe insula. In felul acesta și-ar proteja tehnologia și patentele, arata un fost consilier pentru securitate naționala din administrația Trump, Robert O’Brien, citat de Business Insider . El a…

China a acuzat din nou serviciile de informatii din Statele Unite de politizare a subiectului privind originea virusului care provoaca COVID-19, transmite BBC, relateaza Rador.

China considera ca Statele Unite depașesc conceptul de securitate naționala, abuzand de puterea statului pentru a suprima companiile straine, dupa ce Casa Alba a dat agențiilor guvernamentale 30 de zile pentru a elimina aplicația TikTok de pe dispozitivele federale.

- Statele Unite incep sa observe tendinte „ingrijoratoare” in ceea ce priveste sprijinul Chinei pentru armata Rusiei, au declarat pentru CNN oficiali americani familiarizati cu aceste informatii, transmite News.ro. De altfel, vicepresedinta Kamala Harris a vorbit deschis despre asta, sambata, la Conferinta…

- "Ceea ce am vazut in Statele Unite face parte dintr-un tipar in care China și, de asemenea, Rusia iși intensifica activitațile de supraveghere a aliaților NATO", a declarat Stoltenberg, informeaza Reuters, citat de Rador. Declarațiile vin dupa ce avioanele de lupta militare americane au doborat duminica…

Guvernul chinez a afirmat luni ca Statele Unite, doborand balonul chinez care survola teritoriul lor, au "afectat serios si deteriorat" relatiile dintre cele doua tari, noteaza AFP.

Statele Unite vor anunța "in curand" un nou ajutor de securitate pentru Ucraina, a declarat marti purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Olivia Dalton, anunța CNN, potrivit Rador.