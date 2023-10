Țigări netimbrate la Ileanda Polițiștii Secției nr. 4 Poliție Rurala au depistat in flagrant delict, in localitatea Ileanda, azi, in jurul orei 9, un barbat de 44 de ani, din localitatea Unguraș, județul Cluj, in timp ce transporta, pe locurile din spate ale unui autoturism, 8.400 de țigarete, de diferite marci (420 de pachete de țigari), nemarcate legal, in legatura cu care exista banuiala ca ar proveni din contrabanda. Țigaretele netimbrate, descoperite in autoturismul condus de barbatul de 44 de ani, au fost indisponibilizate in vederea cercetarilor. In cauza a fost intocmit dosar penal,… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 8 octombrie a.c., la ora 17.45, polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați in urma unui apel 112, cu privire la faptul ca, in localitatea Crasna a avut loc un accident rutier. Polițiștii rutieri s-au deplasat la fața locului și au constat ca, o femeie de 35 de ani, din localitatea Peceiu,…

- Polițiștii Secției de Poliție Rurala au efectuat, in weekendul trecut, o acțiune pe raza localitații Peștișul Mic, unde au identificat un barbat care a relatat ca fiul sau, in varsta de 48 de ani, fața de care Judecatoria Hunedoara a emis un ordin de protecție, ar fi intrat in imobilul de unde a fost…

- Polițiștii Secției de Poliție Rurala nr. 10 Gura Humorului care desfasurau activitați de patrulare in cadrul unei acțiuni de amploare pentru asigurarea siguranței in trafic pe DJ 177 Capu Campului au efectuat semnal regulamentar de oprire prin folosirea mijloacelor sonore și vizuale ale autospecialei…

- La data de 20 septembrie 2023, in jurul orei 05:50, polițiștii Secției de Poliție Rurala Șoimuș au fost sesizați de o femeie in varsta de 36 de ani, din comuna Șoimuș, cu privire la faptul ca, in data de 20 septembrie 2023, in jurul orei 03.00, fiica sa, LACATUȘ FLORINA CLAUDIA (foto), in varsta…

- Pompierii din Sarmașu, elicopterul SMURD, precum și un echipaj medical de la Serviciul de Ambulanța Județean Mureș intervin in aceste momente in localitatea Sarmașel Gara, alaturi de pompierii ISU Cluj, la un accident rutier. In eveniment a fost implicat un singur autoturism cu 7 ocupanți adulți, care…

- La fata locului s au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare si un echipaj SAJ, unde au gasit un barbat in stare de constienta, care a necesitat consult medical.Pompierii intervin in aceste momente, alaturi de Serviul de Ambulanta Judetean, pentru a acorda primul ajutor calificat unei persoane,…

- O femeie de 50 de ani a murit, marti, intr-un accident rutier produs pe DN1 E60 in apropiere de localitatea Dumbrava, iar un barbat de 50 de ani a fost ranit. „Pompierii din cadrul Garzii Gilau si a Detasamentului Huedin au intervenit la un accident rutier petrecut pe DN 1 E60 in apropiere de localitatea…

- Pompieri din cadrul Detașamentului Dej intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe raza localitații Bunești.„La fața locului acționeaza doua autospeciale și un echipaj SMURD. Din primele informații primite ar fi vorba despre doua autoturisme avariate, dintre care unul s-a aprins, iar…