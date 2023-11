Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer a intrat cu mașina intr-un parc din Sectorul 6 al Capitalei unde merg, de obicei, și persoane in varsta. Ulterior, el ar fi fugit de la fața locului, iar polițiștii il cauta acum.

- Autocarul inmatriculat in Serbia care transporta 78 de pasageri s-a lovit frontal cu un autoturism in care se aflau patru persoane, duminica, la kilometrul 522 al drumului național Atena-Salonic, in apropierea localitații Polikastro. La scurt timp, autocarul a fost izbit in spate de o alta mașina in…

- Accident grav pe o șosea din Vaslui. Doua persoane au ajuns la spital dupa ce o mașina și o cisterna care transporta motorina si benzina s-au izbit violent. In urma impactului, cisterna s-a rasturnat in afara soselei. Din fericire, nu sunt scurgeri de combustibil, potrivit News.ro.

- Din informațiile existente, cei doi se intorceau acasa cand mașina a cazut intr-o groapa aparuta din senin in șosea, relateaza Ziare.com.Localnicii din apropiere au fost treziți de țipetele celor doi. Aceștia au zarit-o pe femeia care se urcase pe caroseria mașinii și se chinuia sa iasa din groapa.Oamenii…

- Șoferul de 19 ani, drogat, care a intrat cu mașina intr-un grup de tineri, sambata dimineața, omorand doi dintre ei in localitatea 2 Mai, a fost prins si dus la audieri. El a fost depistat pozitiv la trei droguri, dupa ce fugise de la locul accidentului, iar acum este dus la audieri, la Politia Mangalia.…

- La data de 15 august a.c., in jurul orei 14:22, polițiștii Secției 4 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca pe strada Vadul Crișului, din zona Ronaț a Timișoarei a izbucnit un scandal intre 5 persoane pe baza unor neințelegeri mai vechi. Conflictul a fost intrerupt de intervenția polițiștilor,…

- In Romania se emit, anual, in jur de un milion de permise de conducere. Vorbim aici atat despre persoane care obtin pentru prima data in viata un permis de conducere, cat si de persoane care isi reinnoiesc permisul de conducere. Codul Rutier nu mentioneaza pana la ce varsta poti sa conduci.Cele mai…

- Poliția a recuperat o mașina de lux in valoare de 170.000 de euro, care fusese vanduta ilegal. Autoturismul era in posesia unui barbat din județul Ialomița. In perioada 2020 - 2021, mai multe persoane au inmatriculat doua mașini de lux ale unei firme, fara acordul proprietarului.Politistii Direcției…