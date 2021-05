Tigăile basculante, tot mai solicitate de profesioniștii HoReCa Tigaia basculanta este un echipament HoReCa anume conceput pentru prelucrarea termica a produselor de natura alimentara. Cu ajutorul unei astfel de tigai speciale pentru bucatariile profesionale se pot praji alimente diverse, pot sa fie fierte, calite, sotate. Elementele unei tigai basculante sunt urmatoarele: · un recipient (vas) care poate fi inclinat de catre utilizator, folosind un mecanism automat sau manual; · un capac foarte bine fixat care previne pierderile de caldura in timpul operațiunilor de gatire; – elemente de incalzire electrica sau pe gaz in numar variabil; – picioare de susținere… Citeste articolul mai departe pe stiritimisoara.com…

Sursa articol: stiritimisoara.com

