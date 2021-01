Stiri pe aceeasi tema

- Cum arata cel mai scump diamant de la Tiffany & Co. Opulența inceputului de secol XX este readusa in actualitate de cea mai recenta creație Tiffany & Co. Un diamant oval, de o claritate rara, ce masoara 80 de carate și provine din Botswana, Africa. Va fi inclus intr-un colier al carui model este inspirat…

- Dramaturgul american Israel Horovitz, autor a zeci de piese de teatru cu succes international, a murit luni, la varsta de 81 de ani, a informat miercuri agentul sau din Paris, potrivit AFP, citata de AGERPRES.Personalitate a scenei "off Broadway" (teatre din Manhattan cu o capacitate de 100-499…

- Drepturile asupra „Breakfast at Tiffany's” fac subiectul unui proces intentat companiei Paramount Pictures de catre fondul caritabil constituit de scriitorul Truman Capote inainte de moartea sa, relateaza The Hollywood Reporter, potrivit news.ro.Dreptul de a realiza o continuare a filmului „Breakfast…

- Circa zece proteste impotriva presedintelui Donald Trump au fost convocate pentru miercuri la New York, unde politia este prezenta in centrul Manhattan-ului, transmite agentia EFE. Grupuri de stanga conduse de cei care au dirijat de asemenea mobilizarile antirasiste si impotriva violentei politiei in…

- Inspirație pentru iarna! Cele mai faimoase paltoane din filme! Odata cu scaderea temperaturilor, trebuie sa ne imbogațim garderoba cu cateva piese de sezon. Iar paltonul este intotdeauna un must-have. O piesa calduroasa ce nu se demodeaza niciodata. Poate fi cu succes purtat atat la ținute elegante,…

- Tot mai multe state europene revin la masurile dure de carantina, in timp ce Argentina, o națiune de doar 45 de milioane de locuitori, a devenit a cincea țara din lume care depașește un milion de imbolnaviri, intrand astfel in rand cu SUA, India, Brazilia și Rusia. In ultimele 24 de ore, autoritațile…

- La cateva saptamani dupa Metropolitan Opera, Filarmonica din New York anunța anularea sezonului 2020-2021, acesta fiind un nou semn ca pandemia risca sa distruga complet sezonul cultural din Statele Unite ale Americii, relateaza Agerpres.La inceputullunii iunie, instituția anunțase anularea parții de…

- Laura Stoica a lasat in urma melodii nepieritoare și amintirea unui om frumos. Mormantul solistei din Cimitirul ”Bellu”, este inca acoperit cu flori, ca și crucea funerara de la locul tragediei din 2006 (in apropiere de Urziceni). Oamenii nu au uitat-o și, in periplurile lor rutiere se opresc sa-i aprinda…