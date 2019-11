Tiffany and Co. a fost vanduta cu 16 miliarde de dolari Tiffany and Co. este un brand iconic de bijuterii, iar recent a fost achizitionat de marea familie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Tranzactia finalului de an valoreaza nu mai putin de 16.2 miliarde de dolari. Conform presei de specialitate, aceasta este cea mai mare achizitie a companiei LVMH de pana acum. Tiffany and Co. este o companie fondata in anul 1837 si devenita celebra gratie lui Audrey Hepburn si legendarei pelicule Breakfast at Tiffany’s. Iar acum, celebrul brand de bijuterii se alatura Celine, Christian Dior, Emilio Pucci, Fendi,…