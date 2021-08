Stiri pe aceeasi tema

- Filmul rusesc „Vanatorul de balene/ The Whaler Boy”, de Philipp Yuryev, a castigat Trofeul Transilvania sambata seara, la gala de inchidere a celei de-a 20-a editii a TIFF, unde „Otto Barbarul”, de Ruxandra Ghitescu, a fost desemnat cel mai bun lungmetraj romanesc, potrivit news.ro. Juriul…

- Regizorul Istvan Szabo vine in Romania ca invitat special la cea de-a 20-a editie a Festivalului International de Film Transilvania, ce va avea loc intre 23 iulie si 1 august, la Cluj-Napoca. El se alatura unor invitati romani si straini de marca, intre care scenaristul Guillermo Arriaga, Christian…

- Lui i se vor alatura zeci de invitați români și straini în cele zece zile de festival. Printre aceștia se numara celebrul scenarist Guillermo Arriaga, Christian Jeune, directorul Departamentului de Film al Festivalului de la Cannes, producatorul israelian Katriel…

- Cineastul francez Leos Carax a castigat sambata seara premiul pentru regie in cadrul celei de-a 74-a editii a Festivalului de Film de la Cannes gratie lungmetrajului ''Annette'', un musical creat sub forma unei opere-rock flamboaiante, cu Adam Driver si Marion Cotillard in rolurile principale,…

- Lungmetrajul egiptean „Feathers”, regizat de Omar El Zohairy, a castigat marele premiu al sectiunii Semaine de la Critique din cadrul Festivalului de la Cannes, care a fost prezidata anul acesta de cineastul Cristian Mungiu.

- Patru filme romanești, de lungmetraj și scurtmetraj, care au premiera internaționala in cadrul Festivalului de la Cannes, vor fi prezentate la ANONIMUL IIFF, intre 9-15 august, la Sfantu Gheorghe, in Delta Dunarii, inforemaza Mediafax. „Intregalde”, cel de-al șaptelea film semnat de Radu Muntean,…

- Filmul romanesc „Intregalde”, regizat de Radu Muntean, a fost inclus in selectia de lungmetraje a programului Quinzaine des Realisateurs, sectiune paralela Festivalului de Film de la Cannes. O productie romaneasca va fi prezentata si in selectia de scurtmetraje, arata News.ro. Drama „Intregalde”,…

- Lungmetrajul „La civil”, regizat de Teodora Mihai si produs de Hans Everaert pentru Menuetto, Jean-Pierre si Luc Dardenne, Cristian Mungiu pentru Mobra Films, si Michel Franco, a fost selectat in competitia Un Certain Regard din cadrul Festivalului de Film de la Cannes de anul acesta, conform news.ro…