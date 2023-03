Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Familiei anunta un proiect prin care si barbatii pot primi tichete cadou de ziua lor, care este in 19 noiembrie. In prezent, Codul fiscal permite angajatorilor sa ofere tichete cadou femeilor pe 8 Martie, cand este sarbatorita Ziua Internationala a Femeii. „Egalitatea de șanse nu este doar…

