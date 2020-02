Stiri pe aceeasi tema

- ​Sportivul roman Tibi Ușeriu, care participa la cursa de alergare Yukon Arctic, desfașurata in condiții extreme, de la Cercul Polar, este pe locul al doilea dupa patru zile de concurs. In continuare, atletul acuza probleme de sanatate.

- Sportivul Tibi Ușeriu a anunțat ca a parcurs intr-o singura zi 100 de kilometri la Yukon Arctic, competiția de le Cercul Polar, la temperaturi sub -20 de grade, și a depașit zona unde anul trecut a fost scos din cursa din cauza degeraturilor. Atletul acuza, insa, dureri de stomac, potrivit Mediafax.Tibi…

- Celebrul sportiv roman Tiberiu Ușeriu participa la cea mai dura cursa din lume: Yukon Arctic Ultra, potrivi tstirileprotv.ro.Maratonistul a luat startul in urma cu aproape 24 de ore, la ora locala 10 dimineața și a petrecut deja prima noapte pe traseu, in salbaticie. Traseul are aproape 500 de kilometri…

- Sportivul Tibi Ușeriu ia startul, joi, la Yukon Arctic Ultra, o cursa de alergare in condiții extreme de la Cercul Polar, dupa ce anul trecut a eșuat din cauza degeraturilor. „Am venit aici la Yukon Arctic din nou. Sunt aproape de start, dar cu gandul la finiș”, scrie sportivul pe Facebook, anunța…

- Și lista nu e nici de departe completa. Finalul lui 2019 n-a insemnat doar scrisori de Facebook cu rezumate de an, recunoștința și speranța pentru deja celebrul 2020. A lasat in urma o noua moarte comisa de sistem. Femeia de 66 de ani care s-a dus la Spitalul Floreasca pentru o operație de cancer pancreatic…

- Pompierul Iulian Rotariu din Botosani a castigat ultramaratonul “Ultra Africa Race” Mozambic, parcurgand 220 de kilometri, in cinci etape. Ultramatatonul “Ultra Africa Race” s- a desfasurat in perioada 10-14 noiembrie, intre provinciile Gaza si Inhambane din sudul Mozambicului, si a aliniat la start…