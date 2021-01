Stiri pe aceeasi tema

- Numarul situatiilor exceptionale care s-au produs pe teritoriul Republicii Moldova in anul 2020 a crescut cu 14 la suta comparativ cu anul 2019. Informatia se arata intr-un comunicat de presa emis de Inspectoratul General pentru Situații de Urgența.

- Samsung a anunțat la evenimentul „Unpacked” noile telefoane Galaxy S21 care vin in trei variante, cu ecrane de 6.2, 6,7 și 6,8 inci. Cel mai performant dintre modele, S21 Ultra, are baterie de 5.000 mAh, camera de 108 MP și suport pentru stylus-ul S-Pen. S21 și S21+ vor fi disponibile in Romania din…

- Romanii, angajați disciplinați. Malta, Bulgaria si Romania au avut cele mai scazute rate ale absentelor de la munca, in 2020 Cele mai ridicate rate ale absentelor de la munca in trimestrul trei din 2020, inregistrate in randul statelor UE sunt in Suedia (16,1%), Franta (14,4%) si Austria (12,6%), iar…

- Romania a consemnat o scadere economica de 6% in trimestrul III din 2020, raportat la perioada similara din 2019, insa fata de trimestrul anterior a inregistrat o crestere de 5,6%, potrivit datelor semnal al Institutului National de Statistica, date vineri publicitatii. Potrivit INS, in…

- Asociația Romana a Magazinelor Online (ARMO) estimeaza ca ediția din acest an a Black Friday va inregistra o creștere medie a vanzarilor cu 20%, comparativ cu anul precedent, pe fondul creșterii generalizate a consumului in primele 9 luni și a migrarii masive a clienților in online.

- Prezentat la finalul lunii septembrie, Galaxy S20 FE a devenit rapid unul din punctele de atractie pentru cei care cauta sa-si schimbe telefonul, avand un bun raport intre dotarile tehnice si pret. Versiunea initiala a lui Galaxy S20 FE, cu 128GB spatiu de stocare si 4G, costa 700 de dolari. Noua varianta,…

- Volumul comertului cu amanuntul a scazut in luna septembrie comparativ cu luna august, atat in Uniunea Europeana cat si in zona euro, insa statele membre cu cele mai importante cresteri ale vanzarilor cu amanuntul de la o luna la alta au fost Bulgaria (2,8%), Portugalia (1,9%) si Romania (1,7%),…

- Romania are a doua cea mai redusa pondere a taxelor in PIB din UE (26,8%), inaintea Irlandei (22,7%) și dupa Bulgaria (30,3%), Lituania(30,4%) și Letonia (31,3%), conform Eurostat.Raportul dintre impozite și PIB este 41,1% in UE, in 2019, in scadere comparativ cu 2018 (41,2%), conform Mediafax.…