Tiberiu Cebotaru, șeful Serviciului Poliția Călare Iași, a fost reținut pentru viol și agresiune sexuală Șeful Serviciului Poliția Calare a fost reținut pentru viol și agresiune sexuala. Ieri, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au facut doua percheziții, iar mai apoi l-au condus pe Tiberiu Cebotaru la audieri. Tiberiu Cebotaru, șeful Serviciului Poliția Calare Iași, a ajuns pe mana colegilor! Barbatul a fost reținut pentru 24 de ore, pentru viol, agresiune sexuala și exercitarea unei profesii fara drept. Povestea este destul de complicata. Tiberiu Cebotaru ar fi predat cursuri de echitație in Miroslava, contra cost. La acestea ar fi participat mai mulți minori, printre care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

