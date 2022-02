Ti se rupe sufletul! 4 ingerasi, parasiti de mama si tata, traiesc intr-o casa de chirpici, cu bunica Cei patru frațiori, abandonați de parinți, dar fericiți ca se au unul pe altul

„Cat de mult ne iubești?" Este intrebarea la care patru frațiori din Urlați nu vor mai primi niciodata un raspuns. „Pana la stele și inapoi!" Asta și-ar fi dorit sa auda Denisa, Florin, Larisa și Melisa din gura celei care le-a dat viața și care a ales sa ii abandoneze, plecand in lume cu un alt barbat. Patru copii frumoși, coborați, parca, dintr-o carte de povești. Patru copii crescuți de o bunica bolnava și batrana, intr-o casa de chirpici. Pentru ei, ea este MAMA! „Nu am vrut sa ii dau la casa de copii,… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

