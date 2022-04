La un pas de agonie a fost FC Buzau in finalul partidei de la Brașov, duminica, 3 aprilie 2022, in etapa a 2-a din turneul play-out al eșalonului secund. Asta daca ne raportam la evoluția scorului, pentru ca in rest buzoienii sunt lipsiți de grijile retrogradarii, in condițiile in care au ratat play-off-ul și in ciuda infrangerii cu cantec la masa verde in fața celor de la Pandurii Targu Jiu. Revenind la joc, sa spunem ca FC Buzau s-a impus cu 4-3(2-0), chiar daca a condus cu 3-0 și meciul parea terminat. Doar ca brașoveni au revenit miraculos pe tabela și au dus scorul la un halucinant 3-3, reușind…