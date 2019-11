Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul brazilian Neymar, accidentat la muschii ischiogambieri de la jumatatea lunii octombrie, va relua progresiv antrenamentele colective cu echipa Paris Saint-Germain incepand de saptamana viitoare, in timp ce argentinianul Mauro Icardi a suferit o contuzie la piciorul stang, a anuntat, joi,…

- Doi barbati din Ploiesti au reusit sa fure 40 de mii de euro de pe card cu ajutorul unor numere de telefon si CNP-uri. Cum au reusit sa fure Cei doi barbati au patentat o noua metoda de frauda bancara pe care politistii nu au intalnit-o pana acum. Ei furau de la cunoscuți pentru ca aveau nevoie de numerele…

- USR a publicat miercuri seara pe pagina Facebook a partidului dialogul lui Dan Barna cu colegii de partid, dupa ce fragmente din aceasta inregistrare au fost publicate de Rise Project. In inregistrarea video Barna le explica colegilor cum s-a desfașurat ancheta Rise Project și susține ca nu…

- O scena incredibila a fost surprinsa intr-una din nopțile trecute pe strada Meteor, din cartierul Zorilor, din orașul Cluj. Un barbat a incercat sa fure o motocicleta, dar n-a reușit pentru ca n-a reușit s-o porneasca, a notat stiridecluj.ro. In imaginile postate pe Info Trafic juc. Cluj, se vede cum…

- Atacantul brazilian Neymar, starul echipei de fotbal Paris Saint-Germain, a parasit accidentat terenul de joc, dupa numai 12 minute, in meciul amical disputat de Brazilia contra Nigeriei, duminica la Singapore, dupa ce a resimtit o durere la coapsa stanga, informeaza

- O romanca a incercat sa iși scape iubitul de amenda in trafic, dupa ce un echipaj de poliție l-a prins la volan, deși barbatul nu are permis de conducere. Femeia, aflata in mașina alaturi de partenerul ei, a facut o propunere de necrezut, din cauza careia a fost amendata imediat.

- Ieri, 30 septembrie 2019, in jurul orei 10.40, in municipiul Sibiu, o femeie aflata la volanul unui autoturism condus pe Calea Dumbravii, nu a acordat prioritate de trecere unui barbat, angajat regulamentar in traversarea parții carosabile pe trecerea pentru pietoni din apropierea intersecției sens…

- Atacantul Florin Andone a declarat, joi seara, la Pro TV, ca regreta ca nationala Romaniei nu a reusit sa egaleze Spania in meciul din preliminariile Euro-2020, pierdut, scor 1-2, pe Arena Nationala.