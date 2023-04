Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al PNL Theodor Stolojan s-a referit la pensiile speciale si la angajamentele pe care Romania le-a facut in cadrul PNRR in privinta acestora, el propunand, in acest context, un nou sistem de pensii, ocupationale, prin care atat angajatul, cat si angajatorul sa contribuie cu un procent…

- Comisiile juridica, de aparare si de munca din Senat au adoptat un raport de admitere la proiectul de lege privind pensiile speciale. Printre modificarile admise se numara faptul ca nicio pensie speciala nu va fi mai mare decat veniturile din timpul activitatii, se interzice cumulul pensiilor speciale,…

- Nu doar pensionarii speciali cu venituri mari ar urma sa aiba parte de impozitare de 15%, ci și pensionarii al caror venit se bazeaza doar pe ceea ce au contribuit, dar au lefuri consistente, potrivit amendamentelor Coaliției, consultate de „Adevarul”.

- Ministrul fondurilor europene, Marcel Boloș, crede ca Romania ar trebui sa implementeze reforma pensiilor speciale, chiar daca exista riscul sa plece plece forța de munca din sistemele de aparare naționala și ordine publica. Inechitațile trebuie inlaturate și este nevoie de „solidaritate și normalitate”,…

- Comisia Europeana nu este de acord cu ușoara cosmetizare facuta pensiilor speciale de catre Guvern. Experții Comisiei spun ca s-ar face „doar economii foarte limitate și nu s-ar aborda suficient sustenabilitatea fiscala și, in special, echitatea. In plus, nu imbunatațește decat in mica masura caracterul…

- Principalele probleme ale reformei țin de faptul ca nu elimina inechitațile din sistem și, de asemenea, nici nu creaza pensii bazate pe contributivitate. Acesta este și motivul pentru care Opoziția a invocat aceasta moțiune simpla impotriva ministrului Muncii, Marius Budai, care trebuie sa ajunga in…

- Reprezentanții guvernului și cei ai Bancii Mondiale discuta despre o forma finala a raportului pe care Banca Mondiala il pregatește cu privire la proiectul care prevede eliminarea pensiilor speciale. Pana acum, Banca Mondiala a venit cu doua formule de calcul privind micșorarea pensiilor pentru militari…

- Daniel Morar, fost judecator CCR, susține ca la modul cum arata actualul proiect privind reforma pensiilor speciale demersul Coaliției e unul care va pica la testul controlului de constituționalitate.