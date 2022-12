Stiri pe aceeasi tema

- Theo Rose are toate motivele sa radieze de fericire! Indragita cantareața nu numai ca este insarcinata cu Anghel Damian, barbatul care i-a pus inima pe jar, ci are și planuri de casatorie. Artista a facut declarații emoționante despre partenerul ei. Iata ce a spus despre casatorie.

- Apropiatul concert aniversar al lui Horia Brenciu, din 25 și 26 noiembrie, de la Sala Palatului, va oferi, prin forța destinului, și o neașteptata revedere intre solista Theo Rose și celebrul Nea Marin, unchiul fostului ei iubit, Alex Leonte. Contactat de reporterii Playtech Știri, celebrul dansator…

- Anghel Damian a venit o reacție dupa ce s-a aflat faptul ca iubita lui este insarcinata. Jurata de la emisiunea ,,Vocea Romaniei” a facut anunțul cel mare chiar astazi pe rețelele de socializare, ulterior tanarul actor și regizor a oferit și el prima reacție. Fanii celor doi sunt extrem de bucuroși…

- Theo Rose trece printr-o perioada dificila, asta pentru ca artista are probleme de sanatate. Vedeta le-a marturisit fanilor ei pe rețelele de socializare ca este racita, insa și destul de agitata in ultima perioada. Iata ce le-a dezvaluit artista in mediul online!

- Alina Ceusan este unul dintre cei mai apreciați Ifluenceri din Romania. Aceasta traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Raul Tisa. Ce doi au impreuna un baiețel in varsta de doi ani. Influencerița se descurca foarte bine in postura de parinte, fapt pentru care aceasta reușește sa iși faca…

- In varsta de 40 de ani, Andreea Antonescu e insarcinata cu al doilea copil. Curand, ea și Victor Vranceanu, iubitul ei, vor deveni parinți. Pana atunci, cantareața se bucura de o vacanța in America, acolo unde a locuit ani de zile. Artista nu a plecat singura din Romania, o are alaturi pe Sienna, fiica…